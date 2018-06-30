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 Чехия приступит к созданию центра спутникового наблюдения НАТО в июле

Чехия приступит к созданию центра спутникового наблюдения НАТО в июле
18:49   30 Июня 2018
Весь мир

Чехия приступит к созданию центра спутникового наблюдения НАТО в июле

Чехия приступит к созданию центра спутникового наблюдения НАТО в июле

С 1 июля в Чехии начнется строительство центра спутникового наблюдения местной армейской разведки и НАТО. Кодовое название проекта — SATCEN. Об этом сообщила секретарь разведки ВС Чехии Алжбета Ритгофова.

По ее словам, центр оперативного анализа спутниковой информации SATCEN будет обрабатывать снимки из космоса, которые, в частности, будут использоваться для нужд спасательных служб во время стихийных бедствий.

Планируется, что на максимальный рабочий уровень центр будет выведен в 2020 году.

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Автор: Вячеслав Каширин
#нато #политика #чехия #космос #весь мир #satcen
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