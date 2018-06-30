Сбежавшего из зоопарка во Франции кенгуру не могли изловить два месяца

Житель окрестностей Лиона заметил на спортивной площадке кенгуру-валлаби и сообщил в жандармерию. Животное покинуло зоопарк Сен-Мартен-ла-Плен, «воспользовавшись дырой в заборе», еще 5 мая. До этого дня о нем ничего не сообщалось.

Как пишет местное издание Progres, сумчатого беглеца поймали, но к 23 свои сородичам в зоопарк он вернется не сразу. Животному предстоит ветеринарное обследование.

Представитель зоопарка Ромен Кайо рассказал, что беглец чувствует себя хорошо, хотя «показался немного обезвоженным».

«Однако, — отметил специалист, — в это время года он смог найти достаточное количество травы».

Кайо также заявил, что, находясь «на вольных хлебах», кенгуру не представлял опасности для французов. Опасность грозила только ему самому. Например, он мог попасть под машину.

Побеги кенгуру — не редкий случай. Например, осенью прошлого года сумчатый сбежал при перевозке в Вологодской области. В течении месяца после побега его неоднократно видели пасущимся в лесу.