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18:25   30 Июня 2018
Весь мир

Сбежавшего из зоопарка во Франции кенгуру не могли изловить два месяца

Сбежавшего из зоопарка во Франции кенгуру не могли изловить два месяца

Житель окрестностей Лиона заметил на спортивной площадке кенгуру-валлаби и сообщил в жандармерию. Животное покинуло зоопарк Сен-Мартен-ла-Плен, «воспользовавшись дырой в заборе», еще 5 мая. До этого дня о нем ничего не сообщалось.

Как пишет местное издание Progres, сумчатого беглеца поймали, но к 23 свои сородичам в зоопарк он вернется не сразу. Животному предстоит ветеринарное обследование.

Представитель зоопарка Ромен Кайо рассказал, что беглец чувствует себя хорошо, хотя «показался немного обезвоженным».

«Однако, — отметил специалист, — в это время года он смог найти достаточное количество травы».

Кайо также заявил, что, находясь «на вольных хлебах», кенгуру не представлял опасности для французов. Опасность грозила только ему самому. Например, он мог попасть под машину.

Побеги кенгуру — не редкий случай. Например, осенью прошлого года сумчатый сбежал при перевозке в Вологодской области. В течении месяца после побега его неоднократно видели пасущимся в лесу.

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Автор: Вячеслав Каширин
#франция #общество #кенгуру #лион #сен-мартен-ла-плен
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