К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

В интервью RTVi экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что осенью намерен вернуться на родину.

«Я вернусь, думаю, к президентским выборам, Иванишвили которые (экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили. — ИА «Политика сегодня»), я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но у него это не пройдет», — сказал политик.

Саакашвили также заявил в эфире телеканала, что является «создателем современного грузинского государства — самого успешного на постсоветском пространстве».

28 июня Михаил Саакашвили в Грузии заочно приговорен к шести годам лишения свободы за избиение депутата парламента страны Валерия Гелашвили. В январе политик также приговаривался к лишению свободы — три года колонии за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка».