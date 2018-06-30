Мы в соц.сетях:
Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

 Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек
К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

 «Дуля» Киева против ВМФ РФ: украинский политик признал развал флота

«Дуля» Киева против ВМФ РФ: украинский политик признал развал флота
Сбежавшего из зоопарка во Франции кенгуру не могли изловить два месяца

Сбежавшего из зоопарка во Франции кенгуру не могли изловить два месяца

 Прокуратура Египта проверяет данные о растратах госсредств сборной на ЧМ

Прокуратура Египта проверяет данные о растратах госсредств сборной на ЧМ
Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

 Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек
К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

 «Дуля» Киева против ВМФ РФ: украинский политик признал развал флота

«Дуля» Киева против ВМФ РФ: украинский политик признал развал флота
Сбежавшего из зоопарка во Франции кенгуру не могли изловить два месяца

Сбежавшего из зоопарка во Франции кенгуру не могли изловить два месяца

 Прокуратура Египта проверяет данные о растратах госсредств сборной на ЧМ

Прокуратура Египта проверяет данные о растратах госсредств сборной на ЧМ
17:58   30 Июня 2018
Ближнее зарубежье

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

В интервью RTVi экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что осенью намерен вернуться на родину.

«Я вернусь, думаю, к президентским выборам, Иванишвили которые (экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили. — ИА «Политика сегодня»), я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но у него это не пройдет», — сказал политик.

Саакашвили также заявил в эфире телеканала, что является «создателем современного грузинского государства — самого успешного на постсоветском пространстве».

28 июня Михаил Саакашвили в Грузии заочно приговорен к шести годам лишения свободы за избиение депутата парламента страны Валерия Гелашвили. В январе политик также приговаривался к лишению свободы — три года колонии за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#саакашвили #политика #грузия #ближнее зарубежье
Самое читаемое
​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

 Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

 СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

 Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit

Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit