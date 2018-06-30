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18:46   30 Июня 2018
Весь мир

Хаменеи: США хотят настроить народ Ирана против власти санкциями 

Хаменеи: США хотят настроить народ Ирана против власти санкциями 

Вашингтон преследует определенные цели, оказывая экономическое давление на Иран, уверен духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Он заявил, что американцы используют ограничительные меры против Ирана, чтобы подорвать у населения страны доверие к действующим властям.

С помощью санкций США пытаются отделить иранцев от правительственной системы, передает слова лидера Reuters. Однако Хаменеи напомнил, что сделать это уже пытались шесть предшественников Трампа, однако ни у одного из них сломить Иран не вышло.

«Шесть президентов США ранее пробовали это сделать, но им пришлось сдаться», — уточнил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из иранской ядерной сделки, после чего пообещал восставновить против республики все старые ограничения, а также ввести новые санкции.

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Автор: Екатерина Розина
#сша #санкции #иран #политика #трамп #общество #весь мир #хаменеи
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