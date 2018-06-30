Хаменеи: США хотят настроить народ Ирана против власти санкциями 

Вашингтон преследует определенные цели, оказывая экономическое давление на Иран, уверен духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Он заявил, что американцы используют ограничительные меры против Ирана, чтобы подорвать у населения страны доверие к действующим властям.

С помощью санкций США пытаются отделить иранцев от правительственной системы, передает слова лидера Reuters. Однако Хаменеи напомнил, что сделать это уже пытались шесть предшественников Трампа, однако ни у одного из них сломить Иран не вышло.

«Шесть президентов США ранее пробовали это сделать, но им пришлось сдаться», — уточнил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из иранской ядерной сделки, после чего пообещал восставновить против республики все старые ограничения, а также ввести новые санкции.