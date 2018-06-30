Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

Маршрут от 2-го Мосфильмовского переулка до станции метро «Парк Победы» запущен раньше указанного срока на 60 дней.

Пять автобусов будут перевозить пассажиров с 6.20 утра, а успеть на последний автобус можно до 23.00. Жители и гости столицы смогут воспользоваться новым маршрутом уже сегодня, 30 июня.

Ожидание автобуса не превысит 15- 20 минут. Новый путь является усовершенствованной версией прежнего направления №320: от станции 2-го Мосфильмовского переулка до Киевского вокзала. Однако обновленная транспортная ветка станет спасением для более двух тысяч москвичей, которые проживают на улице Пырьева и во 2-м Мосфильмовском переулке. Теперь они смогут пользоваться автобусом и передвигаться по городу без пересадок.

Также жители столицы смогут намного оперативнее добраться до вокзала и без смены нескольких маршруток попасть на станцию Московского центрального кольца «Кутузовская».

Новый рейс будет перемещаться между районами Раменки и Дорогомилово.