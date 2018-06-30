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17:53   30 Июня 2018
Россия

Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

Маршрут от 2-го Мосфильмовского переулка до станции метро «Парк Победы» запущен раньше указанного срока на 60 дней. 

Пять автобусов будут перевозить пассажиров с 6.20 утра, а успеть на последний автобус можно до 23.00. Жители и гости столицы смогут воспользоваться новым маршрутом уже сегодня, 30 июня.

Ожидание автобуса не превысит 15- 20 минут. Новый путь является усовершенствованной версией прежнего направления №320: от станции 2-го Мосфильмовского переулка до Киевского вокзала. Однако обновленная транспортная ветка станет спасением для более двух тысяч москвичей, которые проживают на улице Пырьева и во 2-м Мосфильмовском переулке. Теперь они смогут пользоваться автобусом и передвигаться по городу без пересадок.

Также жители столицы смогут намного оперативнее добраться до вокзала и без смены нескольких маршруток попасть на станцию Московского центрального кольца «Кутузовская».  

Новый рейс будет перемещаться между районами Раменки и Дорогомилово.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #автобус #политика #транспорт #общество #москвасейчас #новый маршрут
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