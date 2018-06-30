Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Мероприятие прошло в Гостином дворе, пишет издание «Вечерняя Москва».

Мексиканский карнавал «День мертвых» посетили 20,5 тысяч человек. Большая часть из них — граждане России и Мексики. Фестиваль прошел на площадке в восемь тысяч квадратных метров.

Как пишет пресс-служба Национального дома болельщиков Мексики, люди приходили с 15.30 до 22.00. Кто-то приходил в костюмах, другие могли нарядиться уже во время фестиваля. Гости танцевали, общались, играла национальная группа Мариачи. Любой желающий мог отведать блюдо настоящей мексиканской кухни и оригинальное пиво.