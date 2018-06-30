Большая кольцевая линия московского метро пополнится шестью станциями в 2021 году

Заммэра Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2021 году планируется запустить северо-восточный участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Чиновник уточнил, что на строящемся участке находятся станции: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово», «Авиамоторная». По его словам, все они будут введены в эксплуатацию в 2021 году. Кроме того, столичные власти планируют в 2022 году объединить Большую кольцевую линию с Московским центральным кольцом (МЦК).

Первый участок Большой кольцевой линии ( станции «ЦСКА», «Деловой центр», «Петровский парк», «Хорошевская», «Шелепиха») был открыт в феврале. Уже в марте им воспользовались свыше 850 тысяч пассажиров.

Общая протяженность БКЛ составит 67 километров — всего 31 станция. Завершить строительство планируется в 2022 году. По прогнозам экспертов, пассажиропоток кольца составит 380 миллионов человек в год.