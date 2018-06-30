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17:22   30 Июня 2018
Россия

Свыше 150 тысяч квадратных метров бывшего Черкизовского рынка застроят жильем

Свыше 150 тысяч квадратных метров бывшего Черкизовского рынка застроят жильем

О строительстве жилых домов на территории бывшего рынка рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, все постройки на этой территории будут входить в проект реновации. Политик отметил, что строительство уже идет, первая группа домов уже в процессе возведения. При этом, оформление проектно-сметной документации на создание второй очереди идет на фоне строительства, без отрыва от производства.

На территории некогда Черкизовского рынка есть где размахнуться, по подсчетам Хуснуллина, скоро здесь появится свыше 150 тысяч квадратных метров жилых помещений. 

При этом стартовые площадки для строительства нового жилья уже найдены во всех округах Москвы, все они включены в программу реновации, уточнил он.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #строительство #общество #реновация #москвасейчас
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