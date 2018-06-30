Прокуратура Египта проверяет данные о растратах госсредств сборной на ЧМ

Главу Федерации футбола Египта и других членов правления этой организации подозревают в присвоении государственных средств, выделенных на проживание сборной в Чечне во время проведения Чемпионата мира. Об этом пишет египетская газета «Гумхурия».

Издание ссылается на заявление депутата Мухаммеда ан-Нимра, отправившего запрос в генпрокуратуру страны. По его словам, генеральный прокурор Набиль Садек поручил провести расследование в связи с тем, что футбольные чиновники могли присвоить 1,8 миллиона долларов, выделенных на проживание спортсменов в Чечня, в то время как проживание им было предоставлено бесплатно главой Чечни.

,Соперниками сборной Египта на групповом этапе ЧМ по футболу были футболисты России, Уругвая и Саудовской Аравии. Египтяне проиграли все три матча. После возвращения сборной домой вокруг нее не утихают скандалы.

Парламент также проводит внутреннее расследование причин провала сборной. От части это связано с тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звезде египетского футбола и английского «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина республики. Западные СМИ утверждают, что футболист был «использован в политических целях».

По этому поводу спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что власти региона не видели необходимости использовать Салаха. Он также отметил, что в Чечню и ранее приезжали знаменитые спортсмены, в том числе футболисты.

Союз футбола Египта и руководство сборной страны также опровергли эти слухи. Они поблагодарили Кадырова и народ Чечни за оказанный теплый прием в Грозном, помощь и поддержку.