Трамп и Сауд обсудили нефтяной рынок

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом состоялся в субботу, 30 июня.

Лидеры стран обсудили ситуацию на рынке нефти и подтвердили курс на сотрудничество для сохранения стабильности в этой области. Также стороны намерены взаимодействовать для международного экономического роста. Вашингтон и Эр-Рияд поддеражт усилия по нехватке нефти.

В твиттере Трамп написал, что Сауд согласился увеличить добычу нефти до двух миллионов баррелей.