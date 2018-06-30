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17:00   30 Июня 2018
Весь мир

Трамп и Сауд обсудили нефтяной рынок

Трамп и Сауд обсудили нефтяной рынок

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом состоялся в субботу, 30 июня.

Лидеры стран обсудили ситуацию на рынке нефти и подтвердили курс на сотрудничество для сохранения стабильности в этой области. Также стороны намерены взаимодействовать для международного экономического роста. Вашингтон и Эр-Рияд поддеражт усилия по нехватке нефти.

В твиттере Трамп написал, что Сауд согласился увеличить добычу нефти до двух миллионов баррелей.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #трамп #саудовская аравия #весь мир
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