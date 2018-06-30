Авария на теплоходе в Якутии закончилась госпитализацией шести человек

ЧП во время поездки на теплоходе в Якутии стало причиной госпитализации шести человек, среди которых трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, теплоход «Ракета-269» сел на мель около 12.00 в субботу, 30 июня. Судно следовало по маршруту Сангар - Якутск, однако до пункта назначение пассажиры так и не добрались, поскольку в 130 километрах от цели корма корабля резко вошла в землю. На борту «Ракеты» около 55 человек, многие из них получили травмы, ушибы и даже переломы во время аварии. Однако пациентов в тяжелом состоянии нет.

В ведомстве сообщили, что двое пострадавших отказались от помощи врачей, остальные попали в Намскую районную больницу и республиканскую больницу №2.