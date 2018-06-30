Минтранс может ввести практику «черных списков» для пассажиров РЖД

Министерство транспорта РФ обсуждает с РЖД вопрос о введении «черных списков» или «каких-либо других мер» для того, чтобы оградить граждан от поведения потенциальных дебоширов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, эти меры не должны нарушать права граждан, но вместе с тем оградить их от людей, на которых может повлиять поведение дебоширов.

4 июня в Воздушный кодекс РФ были внесены поправки, дающие право авиакомпаниям составлять списки пассажиров, отмеченных в инцидентах на бортах самолетов. Перевозчики получили право не продавать им билеты на рейсы. Пакет законов о черных списках президент РФ Владимир Путин одобрил в конце 2017 года. Предполагается, что такая же практика будет распространена на железнодорожные перевозки.