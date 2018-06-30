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16:37   30 Июня 2018
Весь мир

Литовский депутат увидел угрозу в показе детского мультфильма на русском языке

Литовский депутат увидел угрозу в показе детского мультфильма на русском языке

Показ детского мультика «Два хвоста» на русском языке вызвал негодование в Литве.

 Член парламентской фракции «Союз отечества - Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас заявил, что просмотр кино на языке оригинала без субтитров является грубым нарушением закона. Соответствующее обращение политик передал главе госкомиссии по языку Донатасу Смалинскасу.

По его словам, анимационную комедию для всей семьи «Два хвоста» показывают только на русском языке, при этом строки субтитров на государственном языке во время сеанса нет. Депутат заявил, что такие действия на территории Литвы являются грубым нарушением. Закон об информировании общества требует распространять публичные материалы исключительно на государственном языке, в противном случае нужно, во-первых, получить разрешение языковой комиссии, во-вторых, дублировать текст на литовский язык, объяснил он. 

На данных основаниях литовский политик обвинил организацию Forum Cinemas в нарушении закона и дискриминации госязыка. Дальнейшее разбирательство будет вести Госинспекция по языку, сообщил он.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #литва #весь мир #депутат #русский язык #два хвоста
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