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16:01   30 Июня 2018
Политика

Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь

Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь

Судно вернулось в порт после выполнения операции в Средиземном море, пишет пресс-служба Черноморского флота.

Экипаж корабля встретили представители командования. Также присутствовали семьи моряков, ветераны ВМФ и духовенство.

Военнослужащие во время плавания провели учения по ведению боя одним кораблем и в группе. Проводились артиллерийские стрельбы по целям на воде и в воздухе. Отработаны противолодочные задачи. Операция заняла три месяца.

Корабль «Адмирал Эссен» вооружен крылатым типом ракет «Калибр». Снаряды применяли против террористов в Сирии во время активных действий России в этой стране.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #севастополь #адмирал эссен
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