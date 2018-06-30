Король Фелипе VI посетит матч Россия—Испания в «Лужниках»

Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао будет сопровождать монарха в поездке в Москву, где пройдет матч между сборной их страны с хозяевами Чемпионата—2018. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства.

По оценкам испанского издания Marca, гостевой сектор главной московской арены займет немного болельщиков — около трех тысяч человек. Зато среди них будет самый известный болельщик сборной Маноло-эль-дель-Бомбо со своим барабаном, который у него отбирали из соображений безопасности в Казани и Калининграде. На этот раз свое место на матче займут и Манало и его барабан. FIFA дала разрешение пронести этот музыкальный инструмент под давлением журналистов.

Болельщики сборной Испании по количеству представителей не вошли даже в топ-10 общего списка групп поддержки сборных. До старта Мундиаля испанцы приобрели всего около 12 тысяч билетов на матчи. Когда же команда вышла в плэй-офф, большинство любителей футбола из Испании были вынуждены отказаться от поездки, поскольку те билеты, что остались в свободной продаже, слишком дороги — от 1100 долларов.

Хосе Гирао уже поддерживал сборную страны своим личным присутствием на трибуне стадиона в Казани, когда испанцы обыграли сборную Ирана.