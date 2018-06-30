«Дуля» Киева против ВМФ РФ: украинский политик признал развал флота

В Киеве признали беспомощность в Азовском море и развал флота. Кроме «дули» показать России нечего, заявил замглавы министерства по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

Председатель общественной организации «Правое дело» Дмитрий Снегирев выступил с призывом к украинской армии, он заявил о необходимости «эффективного отпора» на присутствие российских военных в Керченском проливе. При этом Снегирев посоветовал морякам воспользоваться «современными разработками ВПК».

Однако Тука поспешил угомонить размечтавшегося политика и ответил на его предложение в эфире телеканала ZIK.

«Дулю показать?», — спросил он у Снегирева.

И напомнил главе организации, что помимо этого «инновационного» оружия у Киева ничего нет на море.

Украине нечем противостоять России, подчеркнул он и добавил, что все об этом прекрасно знают.