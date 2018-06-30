Москва и Вашингтон обсудили транзит грузовых самолётов США через РФ

Об этом рассказал глава Минтранспорта Евгений Дитрих. По его словам, для окончательного решения вопроса будет организована еще одна встреча.

Министр транспорта рассказал, что переговоры по вопросу транзита американских грузовых рейсов через российскую границу прошли 10 дней назад на территории США. Американская сторона стала инициатором продолжения переговоров и уже предоставила РФ пригласительные документы на повторную встречу.

Дитрих отметил, что встреча вышла продуктивной, поскольку дипломаты рассмотрели множество вопросов.