Матвиенко надеется, что визит делегации США изменит их представление о РФ

Об этом спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила в эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Сенатор от партии республиканцев Луизианы Джон Кеннеди в беседе с CNN заявил, что хочет сам посмотреть на состояние экономики России. Политик пояснил, что одна сторона постоянно заявляет о «крахе российской экономики», а другая — о ее подъеме благодаря увеличению цен на нефть. Также существует мнение, что Москва тратит все деньги на Сирию, пока россияне голодают. Есть и противники такой позиции. Кеннеди заявил об этом перед поездкой в Россию.

Матвиенко считает, что подобные слова — ни что иное, как продукт «русофобской политики». Сенаторы должны владеть информацией, поэтому прискорбно, что они используют такие штампы по отношению к РФ. Спикер надеется, что американская делегация поменяет представление о стране после поездки. Возможно, что их визит заложит фундамент для начала отношений между парламентами России и США.