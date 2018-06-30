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15:02   30 Июня 2018
Россия

Погранпункты Крыма сообщают о многочасовых очередях со стороны Украины

Погранпункты Крыма сообщают о многочасовых очередях со стороны Украины

Поток украинских туристов, желающих провести отдых в Крыму стремительно растет. Об этом в субботу заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

По его словам, на данный момент в Крыму наблюдается пик высокого летнего сезона. Количество туристов, приезжающих в Крым на отдых, лечение и оздоровление нарастает. При этом значительный прирост идет со стороны Украины. Черняк предположил, что, когда придет время подводить годовые итоги, число украинских туристов, побывавших на полуострове, составит около миллиона.

Погранпункты Крыма сообщают о многочасовых очередях со стороны Украины

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, более половины туристов, выбравших полуостров местом для отдыха в 2018 году, выбирают Южный берег. Только за первый квартал в Крыму отдохнули 269,5 тысяч туристов — на 10,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это 52,9% от общего числа гостей.

При этом в ведомстве отметили, что в предложенных данных учитывались только те, кто останавливался в мини-гостиницах, гостевых домах, квартирах, домовладениях. О количестве «дикарей» министерство данные не предоставило.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #украина #экономика #крым #туризм
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