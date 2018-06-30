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14:41   30 Июня 2018
Россия

Матвиенко: Саммит ЕС не пришел к серьезным договоренностям по мигрантам

Матвиенко: Саммит ЕС не пришел к серьезным договоренностям по мигрантам

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко видит корень проблемы «в истоках».

Политик считает, что состоявшийся саммит Евросоюза по миграционному кризису не привел к серьезным договоренностям. Лучше не тратить деньги на новые «концентрационные лагеря», считает спикер. Необходимо понять, как сложилась такая ситуация. Матвиенко заявила об этом в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

Правильней направить деньги в Сирию, Ирак, Йемен и Ливию и прекратить войну в этих странах. Средства должны пойти на восстановление мирной жизни, инфраструктуру, ремонт домов, водоснабжения, медицину. После этого мигранты захотят вернуться на родину, полагает спикер.

На саммите Евросоюза в пятницу, 29 июня, обсуждался вопрос о миграционной политике альянса. В ходе девятичасовых переговоров политики приняли документ, согласно которому ужесточатся правила приема беженцев на территорию стран-участниц Евросоюза.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #евросоюз #матвиенко #мигранты #политика #весь мир
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