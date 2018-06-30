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14:24   30 Июня 2018
Весь мир

Пуск японской ракеты МОМО вновь закончился взрывом — видео

Пуск японской ракеты МОМО вновь закончился взрывом — видео

После неудачного пуска ракеты МОМО-1 в середине прошлого года японская компания Interstellar Technologies попыталась реабилитироваться перед инвесторами. Однако вторая попытка также была неудачной.

Обломки ракеты упали на землю через несколько секунд после пуска. В компании заверили, что никто из ее сотрудников компании не пострадал, так как управление пуском велось дистанционно. Зрители также были в безопасности — зона посещения начиналась на расстоянии полтора километра от стартовой площадки.

Президент Interstellar Technologies Такахиро Инагава принес извинения инвесторам за очередную неудачу. По его словам, причиной взрыва могли стать неполадки с двигателем.

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Автор: Вячеслав Каширин
#япония #ракета #общество #весь мир #хокайдо #момм
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