Пуск японской ракеты МОМО вновь закончился взрывом — видео

После неудачного пуска ракеты МОМО-1 в середине прошлого года японская компания Interstellar Technologies попыталась реабилитироваться перед инвесторами. Однако вторая попытка также была неудачной.

Обломки ракеты упали на землю через несколько секунд после пуска. В компании заверили, что никто из ее сотрудников компании не пострадал, так как управление пуском велось дистанционно. Зрители также были в безопасности — зона посещения начиналась на расстоянии полтора километра от стартовой площадки.

Президент Interstellar Technologies Такахиро Инагава принес извинения инвесторам за очередную неудачу. По его словам, причиной взрыва могли стать неполадки с двигателем.