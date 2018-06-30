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14:21   30 Июня 2018
Весь мир

Девять населенных пунктов в Сирии присоединились к соглашению о перемирии

Девять населенных пунктов в Сирии присоединились к соглашению о перемирии

По сообщению канала Al Mayadeen, к перемирию присоединились девять деревень из провинции Дераа, юг Сирии. Боевики, находящиеся там, готовы сдаться официальным властям и пройти проверку в полиции.

В двух поселках Эль-Джиза и Эс-Сахва сторонники «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) пытались помешать военным. В результате столкновения боевики убиты.

Похожая ситуация произошла в 110 километрах от Дамаска, в провинциальном центре Дераа. Там террористы обстреляли мирные кварталы, которые контролирует армия САР. Ранены три человека. Сирийские войска ответили из артиллерии, атаковав позиции радикалов в районе Джумрук-эль-Кадима и пригороде Эн-Нуэйма.

Флаг Сирии подняли над городом Даиль. Население вышло на центральную площадь и приветствовало войска официального Дамаска. Гражданские готовы поддержать военные действия против боевиков в южной части государства.

Операция против «Джебхат ан-Нусры» и ее сторонников началась 18 июня. Ее цель — восстановить контроль над Дераа и выйти к границе с Иорданией. Дамаск подчеркнул, что террористы мешают заключению договора о перемирии.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #политика #весь мир #провинция дераа
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