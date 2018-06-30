Госжилнадзор проверит сообщения о взимании платы за дождевую воду в Пермском крае

Инспекция государственного жилищного надзора совместно с региональной службой по тарифам Пермского края проверит водоканал города Кунгура после сообщений о том, что компания якобы берет с жителей плату за сточные воды, включая дождевую. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель председателя правительства региона Андрей Красников отметил, что в ОДН за сточные воды включена строчка не за дождь, а за канализацию. Он пояснил, что причиной неверной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников кунгурского водоканала.

Он заявил, что там работают «абсолютно некомпетентные люди, которые не способны нормально объяснить собственникам, за что взимаются платежи».

«Непонятно, как работник, заявивший о платежах за дождь, оказался на своей должности и что он вообще делает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Будем разбираться», — прокомментировал чиновник.

Ранее СМИ Пермского края сообщили, что коммунальные службы Кунгура начали взимать с жителей региона плату за сточные воды, включая дождевые.