Откровенный фарс: политолог назвал трусостью побег Навального в Будапешт

Скандальный блогер Алексей Навальный организовал митинг и сбежал из России в Будапешт, покинув собственных сторонников перед акцией.

Навальный долго и упорно призывал россиян выйти на улицу, однако сам решил покинуть страну и вместе с семьей отправился на отдых в Венгрию рейсом 2490 из московского аэропорта «Внуково». Об этом блогер лично сообщил в Facebook, он признался, что боится быть вновь задержанным, поэтому не присоединится к митингующим на собственной акции протеста.

Он заявил, что решил покинуть РФ, чтобы лишить правоохранителей повода его арестовать. Навальный признался, что устал от фразы «Алексей Анатольевич, проследуйте в автобус».

Ситуацию с побегом зачинщика мероприятия перед его непосредственным проведением в интервью для Федерального агенства новостей прокомментировал политолог Иван Аркатов.

Он отметил, что блогер не первый раз замечен в трусости и побегах накануне важных для «оппозиционной» общественности событий. Аркатов напомнил несколько подобных случаев, например, когда во время «предвыборной компании» Навальный отправился во Францию, а начальник его так называемого штаба Леонид Волков нагло врал сторонникам «лидера» оппозиции и представителей СМИ, что он в Москве. Еще тогда рассказы Волкова о том, что блогер не появляется, так как сильно занят текущей работой и открытием «региональных штабов» выглядели смешно.

Ситуация повторилась, когда вместо Навального по регионам ездил опять же его помощник Волков. Где тогда был «глава оппозиции»? Отдыхал с женой в Греции.

«Серьезно? Это «лидер оппозиции»? Это же просто смешно. На ум приходит фраза немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, который сказал: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса». Вот и очередной побег Навального — откровенный фарс», — заявил эксперт.

Политолог вывел формулу поведения Навального, а заключается она в простой последовательности действий: за каждой неудачей или вероятностью организационного провала следуют сборы чемодана. Активист бежит из РФ при каждом удобном случае.

«Мало того, что Навальный откровенно испугался слежки, так он без зазрения совести подставил под удар своих сторонников», — подчеркнул Аркатов.

Таким образом, блогер принуждает россиян участвовать в незаконных мероприятиях и сталкивает лбами с правоохранителями, тогда как сам нежится под солнцем за границей.

«Навальный вытирает ноги о своих сторонников», — добавил он.

Эксперт назвал Навального трусом, который бежал, опасаясь слежки, который бросает своих сторонников на произвол судьбы. Он подчеркнул, что люди активисту нужны лишь для достижения корыстных целей, при этом блогеру абсолютно плевать на то, что с ними будет. Навальный призывает россиян участвовать в незаконных мероприятиях, на которых сам не присутствует.

Он прекрасно знает, что сталкивает своих сторонников лбами с правоохранителями и ему плевать на то, что с ними может произойти. Такое поведение является очевидной провокацией, объяснил политолог. Активист подтвердил свою политическую смерть еще во времена неудачной забастовки избирателей. Уже тогда было ясно, что Навальный превратился в банальный политический труп и о политкарьере можно забыть раз и навсегда, заключил Иван Аркатов.