Меркель отправит мигрантов, незарегистрированных в ФРГ, в спеццентры

О планах канцлера ФРГ Ангелы Меркель сообщило агентство DPA. Информация появилась из письма политика главам партий, входящих в коалицию.

Меркель отправит беженцев, незарегистрированных в Германии, но отмеченных в других странах Евросоюза в специальные «сборочные центры». 14 стран альянса готовы поддержать начинания канцлера. Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров с главами фракций, входящих в парламент и коалицию.

В пятницу, 29 июня, на саммите ЕС приняли окончательное заявление по миграционной политике. Еврокомиссия организует работу фильтрационных центров со смежными с Евросоюзом странами. Из этих государств альянс отберет мигрантов, которые получат право на убежище. Внутри ЕС организуют временные центры, где экономических беженцев отсеют с последующей высылкой. Мигранты из стран, где ведутся активные боевые действия, нужно распределить в страны Евросоюза на добровольной основе. Квоты на прием определенного количества человек запрещены.