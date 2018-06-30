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13:29   30 Июня 2018
Россия

Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко не сможет принять делегацию американских сенаторов, поскольку будет находиться в командировке в Забайкальском крае и Китае. Об этом спикер сообщила в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

По словам Матвиенко, «они просились», но были предупреждены, что в заявленные ими сроки спикера в Москве не будет. Тем не менее, американские парламентарии не стали менять сроки визита в Россию.

Ранее сообщалось, что делегация сенаторов США посетит Москву и Петербург с 30 июня по 5 июля. Они намерены встретиться с российскими официальными лицами. Делегацию возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби.

Также Матвиенко сообщила, что американцы встретятся с главой международного комитета Совфеда, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также посетят Госдуму.

«Надеюсь, это станет началом наших дальнейших парламентских контактов», — сказала председатель верхней палаты парламента.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #матвиенко #политика #совфед рф
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