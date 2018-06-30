Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

Немецкий журналист Хайо Зеппельт — автор ряда статей и телесюжетов о допинге в бразильском футболе — анонсировал новый эпизод. Он назвал его «12-й игрок Бразилии».

Примечательно, что Зеппельт в своем Twitter разместил анонс за день перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Мексики.

July 1st 11:50 pm GER local time - one day before the World Cup match BRA - MEX: New episode of ARD‘s „Doping Top secret“. Title: „Brazil‘s 12th man“. The widespread culture of cheating in the country with the most football doping cases worldwide @daserste @sportschau @rbb_Sport — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) June 30, 2018

«За день до матча Бразилия — Мексика будет показан новый эпизод серии ARD «Допинг. Совершенно секретно». Фильм называется «12-й игрок Бразилии», — написал Зеппельт в Twitter.

По его словам, именно в Бразилии широко распространена культура футбольного мошенничества и зарегистрировано наибольше количество допинг-случаев.

В прошлом году ARD показывал фильм о выявлении случаев применения допинга в бразильском футболе на основе доклада Зеппельта по делу врача Жулио Алвеса, имеющего причастность к допинговым манипуляциям.

Сборная Бразилии сыграет с мексиканцами в Самаре 2 июля, в 18:00 мск.

Зеппельт не приехал в Россию освещать Чемпионат мира по футболу. Он объяснил это «соображениями безопасности».