Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе
Немецкий журналист Хайо Зеппельт — автор ряда статей и телесюжетов о допинге в бразильском футболе — анонсировал новый эпизод. Он назвал его «12-й игрок Бразилии».
Примечательно, что Зеппельт в своем Twitter разместил анонс за день перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Мексики.
«За день до матча Бразилия — Мексика будет показан новый эпизод серии ARD «Допинг. Совершенно секретно». Фильм называется «12-й игрок Бразилии», — написал Зеппельт в Twitter.
По его словам, именно в Бразилии широко распространена культура футбольного мошенничества и зарегистрировано наибольше количество допинг-случаев.
В прошлом году ARD показывал фильм о выявлении случаев применения допинга в бразильском футболе на основе доклада Зеппельта по делу врача Жулио Алвеса, имеющего причастность к допинговым манипуляциям.
Сборная Бразилии сыграет с мексиканцами в Самаре 2 июля, в 18:00 мск.
Зеппельт не приехал в Россию освещать Чемпионат мира по футболу. Он объяснил это «соображениями безопасности».