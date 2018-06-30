Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил на странице в Facebook.

Глава государства отмечает, что введение миротворческой миссии на юго-восток Украины является важным шагом для восстановления мира в регионе. Политик считает, что другого пути пока не существует. Если Россия хочет мира, то ввод миротворцев — шанс для Москвы продемонстрировать эти намерения миру, написал Порошенко.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею об отправке миротворческих войск ООН в Донбасс. Политик подчеркнул, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. Украина же считает, что миротворцы должны иметь более широкий диапазон полномочий в Донбассе, вплоть до границы с РФ.

Операция ВСУ против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года, сразу после того, как Донбасс заявил о независимости от Украины после госпереворота. По последним данным ООН, за все годы войны погибли 10 тысяч человек. Эскалацию в регионе обсуждают на встречах в Минске. Подписано три документа о перемирии. Стычки между сторонами все же продолжаются.