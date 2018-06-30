Мы в соц.сетях:
Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

 РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности

РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности
ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

 Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля
Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

 Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля

Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля
Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

 РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности

РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности
ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

 Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля
Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

 Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля

Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля
13:18   30 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил на странице в Facebook.

Глава государства отмечает, что введение миротворческой миссии на юго-восток Украины является важным шагом для восстановления мира в регионе. Политик считает, что другого пути пока не существует. Если Россия хочет мира, то ввод миротворцев — шанс для Москвы продемонстрировать эти намерения миру, написал Порошенко.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею об отправке миротворческих войск ООН в Донбасс. Политик подчеркнул, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. Украина же считает, что миротворцы должны иметь более широкий диапазон полномочий в Донбассе, вплоть до границы с РФ.

Операция ВСУ против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года, сразу после того, как Донбасс заявил о независимости от Украины после госпереворота. По последним данным ООН, за все годы войны погибли 10 тысяч человек. Эскалацию в регионе обсуждают на встречах в Минске. Подписано три документа о перемирии. Стычки между сторонами все же продолжаются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #порошенко #донбасс #украина #политика #весь мир #миротворцы оон
Самое читаемое
​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

 Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

 Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

 СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы