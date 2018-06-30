ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

Писатель и военнослужащий ДНР Захар Прилепин объяснил, что предупреждение главы республики о том, что миротворцам лучше не заходить на территорию Донбасса без согласия, является призывом для сохранения их жизни.

Глава ДНР Александр Захарченко предостерег военных миротворческой миссии об опасностях, которые их ждут в случае входа на территорию самопровозглашенной республики без ее согласия.

В интервью для НСН он заявил, что миротворцев пытаются использовать в качестве живых мишеней. По его словам, Киев привлекает допсилы, так как понимает, что у силовиков мыло шансов на успех в Донбассе. Миротворцы нужны, как «пушечное мясо», подчеркнул он.

Правительство Украины преследует лишь собственные корыстные цели - устроить масштабную зачистку в ДНР, однако Запад не позволит этого сделать, тем более, за счет голубых касок.

Он рассказал, что украинские военные испуганы и давно покинули множество позиций в Донбассе, поэтому Киев стремится использовать миротворческую миссию в качестве укрепления сил.

Прилепин предполагает, что переговоры глав РФ и США в Хельсинки поспособствуют урегулированию ситуации, он уверен, что Путин и Трамп окажут влияние на события.