РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул значимость конференции ОБСЕ по безопасности в условиях международной турбулентности и рассказал о результатах 16-го заседания по обзору проблем в области безопасности.

На мероприятии, которое состоялось в Вене в период с 26 по 28 июня, Россия выступала с докладами о системных подходах укрепления безопасности, сообщает РИА Новости. По словам Грушко, российская сторона довольна результатами конференции, поскольку она способствует совместному урегулированию угроз и вызовов.

Он подчеркнул, что преодолевать конфликты необходимо с помощью коллективной работы. Благодаря форуму можно оперативно и комплексно проанализировать ситуацию в Европе и обратить внимание не только на сферы противоречий, но и на общие интересы, отметил политик.