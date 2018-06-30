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ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

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 Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

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12:39   30 Июня 2018
Россия

РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности

РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул значимость конференции ОБСЕ по безопасности в условиях международной турбулентности и рассказал о результатах 16-го заседания по обзору проблем в области безопасности.

На мероприятии, которое состоялось в Вене в период с 26 по 28 июня, Россия выступала с докладами о системных подходах укрепления безопасности, сообщает РИА Новости. По словам Грушко, российская сторона довольна результатами конференции, поскольку она способствует совместному урегулированию угроз и вызовов. 

Он подчеркнул, что преодолевать конфликты необходимо с помощью коллективной работы. Благодаря форуму можно оперативно и комплексно проанализировать ситуацию в Европе и обратить внимание не только на сферы противоречий, но и на общие интересы, отметил политик.  

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Автор: Екатерина Розина
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