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 Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля

Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля
12:27   30 Июня 2018
Весь мир

Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля

Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля

Из-за наплыва беженцев пограничный контроль, действующий в Швеции с ноября 2015 года и продленный до ноября текущего, будет расширен со 2 июля.

Как пояснили в МВД страны, пограничный контроль на границе со странами Шенгена был введен в ноябре 2015 года в связи с наплывом беженцев. В начале мая этого года его продлили до ноября. В соответствии с данным решением, помимо проверок на границе с Данией, шведская полиция может осуществлять проверки и в других местах с целью выявления мигрантов без документов и лиц, подозреваемых в террористической деятельности или причастности к другим преступлениям.

Расширенный паспортный контроль будет действовать до 11 ноября в портах на юге Швеции, в Стокгольме, а также в аэропортах, Гетеборга, Мальме и других городов. Также продолжатся проверки документов пассажиров автобусов и автомобилей на шведско-датской границе.

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Автор: Вячеслав Каширин
#беженцы #швеция #общество #весь мир #миграция
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