Грушко призвал не политизировать экономическое сотрудничество

В частности, замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что строительство «Северного потока-2» должно быть максимально отстранено от политики. Его слова привели РИА Новости.

Москва всегда руководствовалась экономическими факторами при энергетическом сотрудничестве, отметил Грушко. Нужно сделать так, чтобы строительство трубопровода шло без давления геополитических факторов.

Но несколько государств пытаются максимально «политизировать сотрудничество». Делается это для извлечения «экономических дивидендов» или для усиления позиций на стороне Запада, считает замглавы МИД.

Ранее Грушко заявил, что Россия на евразийском континенте является гарантом экономической безопасности. Таким образом дипломат прокомментировал призывы США отказаться от строительства трубопровода странам Европы.