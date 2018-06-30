Чехия создает центр спутниковой разведки НАТО

В Чехии появится центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО, сообщает пресс-секретарь военной разведки республики Алжбета Ритгофова.

По ее словам, проект разработки спецобъекта под кодовым названием SATCEN откроется с 1 июля. Сотрудники центра будут проводить анализ кадров со спутника. Ритгофова рассказала, что полученные данные также будут способствовать работе спасательных служб во время природных катаклизмов.

Основное назначение разведцентра заключается в получении необходимой информации с помощью радаров для ВС Чехии и НАТО. Экспертные заключения будут применяться и для международных миссий Североатлантического альянса, уточнила пресс-секретарь.

НАТО планирует запустить полноценную работу центра в 2020 году, до этого срока секретный центр будет вести деятельность в тестовом режиме и проводить подбор сотрудников, которых должно быть не более 50 человек.

За обучение экспертов и финансирование проекта отвечает чешское Минобороны. По предварительным оценкам, на создание закрытого объекта военное ведомство выделит десятки миллионов долларов.