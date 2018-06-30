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11:53   30 Июня 2018
Весь мир

Меркель надеется на сотрудничество ЕС с Великобританией после «Брексита»

Меркель надеется на сотрудничество ЕС с Великобританией после «Брексита»

Сотрудничество, как считает канцлер ФРГ Ангела Меркель, можно продолжить в области обороны и внешней политики. Об этом стало известно из подкаста, размещенного на сайте правительства Германии.

Меркель подчеркнула, что «сделает все» для продолжения тесного сотрудничества ФРГ и Великобритании. Берлин и Лондон «нужны друг другу» для охраны границ государств и совместной деятельности в Африке. Также страны связывают членство в НАТО, схожее мнение по иранскому атому и санкции против России.

Канцлер не отрицает, что взаимодействие между Германией и Великобританией будет зависеть от того, какую позицию займет Лондон. Меркель добавила, что остальные 27 стран-участниц Евросоюза хотят использовать Brexit как инструмент для наращивания силы и дееспособности альянса.

Согласование текста по «Брексит» Лондон и ЕС планируют завершить к октябрю текущего года. Сторонам нужно успеть подписать и ратифицировать документ до официальной даты выхода Лондона из Евросоюза — 29 марта 2019 года.

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Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #великобритания #меркель #политика #брексит #весь мир
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