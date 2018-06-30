Навальный созвал народ на митинги и сбежал зарубеж

Блогер Алексей Навальный, опасаясь «преследований», рано утром улетел с семьей в Будапешт. Об этом он рассказал в Facebook.

Активист отметил, что «даже в Орловской области» один из его соратников обнаружил «аж три машины наружки». Поэтому, объяснил Навальный, чтобы не попасть в спецприемник, он решил провести день «вне этого Алексей Анатольевич, проследуйте в автобус».

Также блогера возмутил наплыв футбольных болельщиков во «Внуково», из-за чего таксист не смог подъехать близко к терминалу.