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 РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности

РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности
ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

 Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

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Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

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 Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля

Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля
11:49   30 Июня 2018
Россия

Навальный созвал народ на митинги и сбежал зарубеж

Навальный созвал народ на митинги и сбежал зарубеж

Блогер Алексей Навальный, опасаясь «преследований», рано утром улетел с семьей в Будапешт. Об этом он рассказал в Facebook.

Активист отметил, что «даже в Орловской области» один из его соратников обнаружил «аж три машины наружки». Поэтому, объяснил Навальный, чтобы не попасть в спецприемник, он решил провести день «вне этого Алексей Анатольевич, проследуйте в автобус».

Также блогера возмутил наплыв футбольных болельщиков во «Внуково», из-за чего таксист не смог подъехать близко к терминалу.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #митинг #навальный #общество
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