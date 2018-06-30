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ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

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Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля
11:40   30 Июня 2018
Весь мир

ФРГ опасается санкций США против газовых проектов

ФРГ опасается санкций США против газовых проектов

Минэкономики Германии интересуется, сохранятся ли гарантии Вашингтона не применять ограничительные меры на газовые проекты.

Ведомство намерено выяснить, не будут ли связанные со строительством газопроводов проекты включены в черный список экстерриториальных санкций США.

По данным RT, Берлин выясняет подробную информацию о намерениях американского правительства по данному поводу. Немецкие политики напомнили, что в 2017 году администрация Трампа проводила консультации, в которых опровергла возможность распространения санкций на газовую сферу.

Однако сейчас министерство не располагает информацией о возможных изменениях от результатов консультаций и опасается американских ограничений.  

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Автор: Екатерина Розина
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