ФРГ опасается санкций США против газовых проектов

Минэкономики Германии интересуется, сохранятся ли гарантии Вашингтона не применять ограничительные меры на газовые проекты.

Ведомство намерено выяснить, не будут ли связанные со строительством газопроводов проекты включены в черный список экстерриториальных санкций США.

По данным RT, Берлин выясняет подробную информацию о намерениях американского правительства по данному поводу. Немецкие политики напомнили, что в 2017 году администрация Трампа проводила консультации, в которых опровергла возможность распространения санкций на газовую сферу.

Однако сейчас министерство не располагает информацией о возможных изменениях от результатов консультаций и опасается американских ограничений.