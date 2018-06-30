Эксперты обнаружили общую для мобильников на базе Android уязвимость

На всех мобильных устройствах, вышедших с 2012 года, присутствует дефект, который специалисты называют RAMPage — разновидность дефекта разработки Rowhammer, заставляющего ячейки памяти взаимодействовать неправильно.

Как сообщает TechRepublic, это позволяет хакерам, не прибегая к использованию каких-либо специальных расширений, получить доступ к файлам и даже сохраненным паролям. Так же им доступны запущенные владельцем устройства приложениям.

Уязвимость была обнаружена в драйвере, впервые появившемся в операционной системе Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Затем ее зафиксировали и на более поздних версиях, снабженных оперативной памятью типа LPDDR2/3/4.

Аналитикb не исключают, что подобные атаки могут распространиться и на устройства с системой iOS.