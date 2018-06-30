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ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

 Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

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Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

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11:21   30 Июня 2018
Весь мир

Эксперты обнаружили общую для мобильников на базе Android уязвимость

Эксперты обнаружили общую для мобильников на базе Android уязвимость

На всех мобильных устройствах, вышедших с 2012 года, присутствует дефект, который специалисты называют RAMPage — разновидность дефекта разработки Rowhammer, заставляющего ячейки памяти взаимодействовать неправильно.

Как сообщает TechRepublic, это позволяет хакерам, не прибегая к использованию каких-либо специальных расширений, получить доступ к файлам и даже сохраненным паролям. Так же им доступны запущенные владельцем устройства приложениям.

Уязвимость была обнаружена в драйвере, впервые появившемся в операционной системе Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Затем ее зафиксировали и на более поздних версиях, снабженных оперативной памятью типа LPDDR2/3/4.

Аналитикb не исключают, что подобные атаки могут распространиться и на устройства с системой iOS.

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #android #techrepublic
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