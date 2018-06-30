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11:21   30 Июня 2018
Россия

Грушко о «Северном потоке-2»: В ЕС понимают, что РФ является гарантом безопасности

Грушко о «Северном потоке-2»: В ЕС понимают, что РФ является гарантом безопасности

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости прокомментировал призывы США к отказу от строительства «Северного потока» европейскими странами.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ранее сообщил, что Вашингтон активно сотрудничает со странами Европы и местным бизнесом. Белый дом пытается убедить партнеров в отказе от строительства газопровода.

Грушко считает, что европейские политики осознают роль России как гаранта энергетической безопасности в регионе. США эту стабильность обеспечить не смогут. Их доля на рынке газа в Европе составляет всего 2%.

«Северный поток-2» является проектом газопровода из РФ в Германию через Балтийское море. Длина составит 1,2 тысячи километров. Всего построят две нитки газопровода. В год через них пройдет 55 миллиардов кубометров газа.

Строительство так или иначе затрагивает интересы различных государств, из-за чего на мировой арене ведутся споры.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #политика #мид рф #весь мир #северный поток 2 #грушко #помпео
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