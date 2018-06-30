РФ не торгует правами человека: адвокат Сноудена ответил на слухи о его депортации
Западные СМИ распространили слухи о депортации бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена из России, однако адвокат подзащитного Анатолий Кучерена опроверг эту информацию.
По его словам, распространение таких публикаций является обычной провокацией. Сноудена получил вид на жительство и находится в стране на законных правах, подчеркнул он.
Подтверждает это и заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который опроверг возможность выдачи Сноудена США. В ходе общения с британскими журналистами министр уточнил, что Москва никогда не вела подобных переговоров с администрацией Трампа.
«Россия не торгует правами человека», — так ответил адвокат на вопрос о департации экс-спецагента ЦРУ.