Мы в соц.сетях:
Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

 РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности

РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности
ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

 Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля
Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

 Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля

Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля
Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

Спикер Совфеда не сможет встретиться с сенаторами США

 РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности

РФ удовлетворена результатами конференции ОБСЕ по безопасности
ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

 Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля

Порошенко: Ввод миротворцев ООН в Донбасс — тест для Кремля
Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

 Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля

Миграционный кризис. Швеция расширит паспортный контроль со 2 июля
11:15   30 Июня 2018
Россия

РФ не торгует правами человека: адвокат Сноудена ответил на слухи о его депортации

РФ не торгует правами человека: адвокат Сноудена ответил на слухи о его депортации

Западные СМИ распространили слухи о депортации бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена из России, однако адвокат подзащитного Анатолий Кучерена опроверг эту информацию.

По его словам, распространение таких публикаций является обычной провокацией. Сноудена получил вид на жительство и находится в стране на законных правах, подчеркнул он.

Подтверждает это и заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который опроверг возможность выдачи Сноудена США. В ходе общения с британскими журналистами министр уточнил, что Москва никогда не вела подобных переговоров с администрацией Трампа.

«Россия не торгует правами человека», — так ответил адвокат на вопрос о департации экс-спецагента ЦРУ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #лавров #политика #адвокат #весь мир #сноуден
Самое читаемое
​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

 Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

 Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

 СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы