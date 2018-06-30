Российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

Шесть раз стреляли в сирийской провинции Алеппо, три — в Латакии. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российская часть Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турецкая — ни одного. В течение дня гуманитарные акции не проводились, новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Официальное полное название Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: Координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Учрежден 23 февраля 2016 года. Дислоцируется на авиабазе Хмеймим, где базируется российская авиагруппа, принимающая участие в военной операции на стороне законного правительства Сирии.