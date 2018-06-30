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10:57   30 Июня 2018
Россия

Минобороны заключило первый контракт на поставку Су-57

Минобороны заключило первый контракт на поставку Су-57

В первой партии поставят 12 истребителей пятого поколения, сообщает замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Поставлять технику начнут совсем скоро. Производством занимается авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Сборка идет без задержек. Гособоронзаказ выполняется вовремя. Криворучко добавил, что специалисты тестируют истребитель с двигателем второго этапа.

Самолет Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения. Разработкой занимается ОКБ имени П. О. Сухого. Техника пригодна для уничтожения всех видов воздушных целей. Истребитель способен атаковать наземные и наводные объекты, преодолевать систему ПВО. Су-57 может охранять воздушное пространство вдали от места базы размещения.

Первый полет новейшего истребителя состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре. Директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявлял, что партия из 12 самолетов появится в рядах ВКС РФ в 2019 году.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #минобороны #политика #су 57
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