ЛДПР выдвинула депутата Фургала кандидатом на пост главы Хабаровского края
ЛДПР выдвинула депутата Сергея Фургала кандидатом на пост главы Хабаровского края, сообщает пресс-служба фракции.
По данным ТАСС, все участники заседания партии отдали предпочтение в пользу Фургала и единогласно одобрили его кандидатуру.
Депутат уже участвовал в выборах на пост председателя Хабаровска, в 2013 году он собрал 20 процентов голосов.
Напомним, выборы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт также выдвинул свою кандидатуру.