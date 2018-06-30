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ВСУ обречены в Донбассе: Прилепин объяснил предупреждение главы ДНР

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10:44   30 Июня 2018
Россия

ЛДПР выдвинула депутата Фургала кандидатом на пост главы Хабаровского края

ЛДПР выдвинула депутата Фургала кандидатом на пост главы Хабаровского края

ЛДПР выдвинула депутата Сергея Фургала кандидатом на пост главы Хабаровского края, сообщает пресс-служба фракции.

По данным ТАСС, все участники заседания партии отдали предпочтение в пользу Фургала и единогласно одобрили его кандидатуру.

Депутат уже участвовал в выборах на пост председателя Хабаровска, в 2013 году он собрал 20 процентов голосов.

Напомним, выборы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт также выдвинул свою кандидатуру.

 

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Автор: Екатерина Розина
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