Посол США в Эстонии уходит в отставку из-за несогласия с политикой Трампа

Об уходе посла США в Таллине Джеймса Мелвилла сообщила газета Postimees со ссылкой на пост дипломата в соцсетях.

Мелвилл в посте написал, что ему не понравились некоторые высказывания президента США Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО. К примеру, американский лидер заявлял, что Евросоюз образовался для использования США, а НАТО — такая же плохая коалиция, как и НАФТА. Посол считает позицию в корне неверной.

Американский дипломат добавил, что уедет из Эстонии 29 июля, через месяц. После он покинет государственную службу. Мелвилл напомнил, что работал при шести президентах и 11 госсекретарях и никогда не думал, что покинет должность из-за несогласия с политикой президента США.

Портал Foreign Poloicy написал, что некоторые чиновники в Госдепе, знакомые с Мелвиллом, удивились решению посла. Дипломата они охарактеризовали как «непревзойденного профи». Официальный комментарий американское министерство иностранных дел пока не предоставляло.