ДНР: Украинские силовики нарушили перемирие четыре раза за сутки

За минувшие сутки в Донбассе четыре раза был нарушен режим перемирия, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

По словам представителя ДНР в СЦКК, все нарушения были со стороны Киева. Он рассказал, что украинские силовики четыре раза открывали огонь по населенным районам.

ВСУ использовали 20 мин и танковых снарядов, помимо этого открыли огонь из систем БМП, подчеркнул он. Суммарно против республики было применено 70 единиц боеприпасов, резюмировали в СЦКК.

Накануне силовики нарушили режим 10 раз.