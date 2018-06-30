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10:12   30 Июня 2018
Ближнее зарубежье

ДНР: Украинские силовики нарушили перемирие четыре раза за сутки

ДНР: Украинские силовики нарушили перемирие четыре раза за сутки

За минувшие сутки в Донбассе четыре раза был нарушен режим перемирия, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

По словам представителя ДНР в СЦКК, все нарушения были со стороны Киева. Он рассказал, что украинские силовики четыре раза открывали огонь по населенным районам.

ВСУ использовали 20 мин и танковых снарядов, помимо этого открыли огонь из систем БМП, подчеркнул он. Суммарно против республики было применено 70 единиц боеприпасов, резюмировали в СЦКК.

Накануне силовики нарушили режим 10 раз.  

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Автор: Екатерина Розина
#украина #всу #днр #политика #обстрел
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