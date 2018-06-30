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ДНР: Украинские силовики нарушили перемирие четыре раза за сутки

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 СМИ: Меркель «последовательно разрушает» Евросоюз

СМИ: Меркель «последовательно разрушает» Евросоюз
10:06   30 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Меркель «последовательно разрушает» Евросоюз

СМИ: Меркель «последовательно разрушает» Евросоюз

Делает это канцлер ФРГ Ангела Меркель при помощи миграционной политики, пишет издание Politico.

Газета отмечает, что на Западе немецкого лидера называют «спасительницей Европы», кем она не является. Меркель игнорирует раскол, который заметен все четче. Бывшие союзники спрашивают сами себя, не «разрывает ли» канцлер Евросоюз на части.

Недавно к Меркель обратился корреспондент компании ARD Мальте Пипер, призвав политика не допустить распада Европы и уйти с поста канцлера Германии. На ее место должен прийти преемник. Заявление вызвало широкий общественный резонанс.

Миграционная политика ФРГ настроила против канцлера не только политиков в Берлине, но и многих чиновников Евросоюза. Противники Меркель считают, что ее курс по беженцам вызвал «глубокий раскол».

Ранее Меркель заявляла, что разрешить массовый въезд беженцев в Германию в 2015 году было верным решением. В это же время стал заметен европейский миграционный кризис. Только за тот год в Европу прибыло почти два миллиона мигрантов, из которых зарегистрировано всего 700 тысяч. Для сравнения, в 2014 году в ЕС приехали 280 тысяч человек.

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Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #меркель #германия #политика #весь мир #миграционная политика
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