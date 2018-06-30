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ДНР: Украинские силовики нарушили перемирие четыре раза за сутки

ДНР: Украинские силовики нарушили перемирие четыре раза за сутки

 ЛНР: Украинские силовики трижды открывали огонь за сутки

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9:57   30 Июня 2018
Весь мир

Президент Армении встретился госсекретарем США

Президент Армении встретился госсекретарем США

В рамках рабочего визита в Вашингтон глава Армении Армен Саркисян провел встречу с американским госсекретарем Майком Помпео, сообщает пресс-служба администрации президента.

Во время переговоров Саркисян подчеркнул значимость поэтапного развития армяно-американского партнерства. Он заявил, что «Новая Армения» сохраняет приверженность углублению отношений между странами и готова продолжить их укреплять. 

Напомним, ранее армянский лидер побывал в Британии и Франции, где также провел встречи с высокопоставленными политиками и председателями крупных предприятий

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Автор: Екатерина Розина
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