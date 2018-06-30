Около 26 тысяч японцев должны эвакуироваться из-за тайфуна

Жителям южной Японии рекомендовано эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна «Прапирун».

По данным телеканала NHK, местные администрации предупредили свыше 26 тысяч японцев о тайфуне. Все жители префектуры Миядзаки получили уведомление о желательной эвакуации.

«Прапирун» приближается к юго-западному острову Кюсю, воронка движется из Тихого океана на север и в воскресенье, 1 июля, под его влиянием может оказаться южная часть Японии.

Движение тайфуна сопровождается обильными дождями, которые могут стать причиной разлива рек и горных оползней. В эфире телеканала сообщили, что давление в центре воронки тропического циклона достигает 992 гектопаскаля.