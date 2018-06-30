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9:29   30 Июня 2018
Весь мир

Президент Афганистана завершил режим перемирия с террористами

Президент Афганистана завершил режим перемирия с террористами

Глава Афганистана Ашраф Гани заявил о прекращении режима перемирия с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.). Государство возобновляет военную операцию против боевиков.

По данным телеканала Tolo News, Гани заявил о прекращении перемирия. Президент уверен, что большинство участников террористического движения устали от войны и хотят мира, однако государство возобновляет военные действия против оставшихся радикалов.

Во время выступления лидер отметил, что временное перемирие поспособствовало воссоединению нации.

Напомним, режим прекращения огня был введен в связи с мусульманским праздником Ураза-Байрам, который отмечается после священного месяца Рамадан. Правительство установила перемирие на срок с 11 по 19 июня, однако талибы согласились на перемирие всего на три дня. Когда официальные власти продлили мирный режим еще на десять дней, террористы отказались поддержать такую инициативу.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #афганистан #террористы #общество #весь мир
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