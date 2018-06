Президент Афганистана завершил режим перемирия с террористами

Глава Афганистана Ашраф Гани заявил о прекращении режима перемирия с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.). Государство возобновляет военную операцию против боевиков.

По данным телеканала Tolo News, Гани заявил о прекращении перемирия. Президент уверен, что большинство участников террористического движения устали от войны и хотят мира, однако государство возобновляет военные действия против оставшихся радикалов.

President Ghani said government’s ceasefire has ended and security forces will now resume operations. He stated that many Taliban members want peace and the ceasefire proved the Taliban is tired of war #Ceasefire #Peace — TOLOnews (@TOLOnews) 30 июня 2018 г.

Во время выступления лидер отметил, что временное перемирие поспособствовало воссоединению нации.

#Kabul - Marking the end of government’s #ceasefire on Saturday, President Ghani said “the nation has shown they are ready for reconciliation” #Peace — TOLOnews (@TOLOnews) 30 июня 2018 г.

Напомним, режим прекращения огня был введен в связи с мусульманским праздником Ураза-Байрам, который отмечается после священного месяца Рамадан. Правительство установила перемирие на срок с 11 по 19 июня, однако талибы согласились на перемирие всего на три дня. Когда официальные власти продлили мирный режим еще на десять дней, террористы отказались поддержать такую инициативу.