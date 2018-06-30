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9:15   30 Июня 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР: Украинские силовики трижды открывали огонь за сутки

ЛНР: Украинские силовики трижды открывали огонь за сутки

Территория самопровозглашенной Луганской народной республики трижды была обстреляна украинскими силовиками за сутки, передает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным РИА Новости, украинские военные использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра и БМП-1, режим прекращения огня был трижды прерван и нарушен со стороны Киева.

Под огнем оказались населенные пункты Сокольники, Логвиново и Донецкий. Силовики выпустили по жилой местности порядка 40 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Киев заявил, что ЛНР 34 раза применяла прицельный огонь. В результате военного столкновения пострадали двое военных, говорится на аккаунте силовиков в Facebook. По их данным, со стороны ополченцев три человека погибли и двое получили ранения. Однако в ЛНР данную информацию оставили без подтверждения.  

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Автор: Екатерина Розина
#украина #происшествия #лнр #политика #чп #обстрел #общество #весь мир
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