ЛНР: Украинские силовики трижды открывали огонь за сутки

Территория самопровозглашенной Луганской народной республики трижды была обстреляна украинскими силовиками за сутки, передает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным РИА Новости, украинские военные использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра и БМП-1, режим прекращения огня был трижды прерван и нарушен со стороны Киева.

Под огнем оказались населенные пункты Сокольники, Логвиново и Донецкий. Силовики выпустили по жилой местности порядка 40 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Киев заявил, что ЛНР 34 раза применяла прицельный огонь. В результате военного столкновения пострадали двое военных, говорится на аккаунте силовиков в Facebook. По их данным, со стороны ополченцев три человека погибли и двое получили ранения. Однако в ЛНР данную информацию оставили без подтверждения.