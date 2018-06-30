Роспотребнадзор предупреждает туристов о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке

Число заразившихся инфекционным заболеванием лептоспироз в Шри-Ланке уже превысило 1,5 тысячи человек, сообщается на сайте ведомства.

С начала 2018 года в Шри-Ланке возобновилось массовое распространение лептоспироза, объявил Минздрав страны. Общее число заболевших свыше 1520 человек.

В ведомстве объяснили, как распространяется болезнь: в период засухи местные жители активно используют отстоявшуюся воду, собранную в период дождей с сентября по май. Самым опасным является то, что воду добавляют в пищу. Больше всего случаев лептоспироза зафиксировано на на западе и юго-западе.

Роспотребнадзор предупреждает туристов об опасности и призывает учитывать информацию о инфекции во время планирования поездок за границу.

В сообщении ведомства указано, что переносчиками заболевания также являются грызуны и насекомоядные и домашние животные. Лептоспироз опасная инфекция, которая поражает почки, печень, нервную и сосудистую систему и разжигает желтуху.

Заразиться можно употребив воду, или через контакт с почвой и растениями, а также из-за попадания в организм мочи инфицированных животных, однако человек не может заразить человека. Форма заболевания бывает как легкой, так и с летальным исходом.